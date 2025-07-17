Минобороны Молдовы сообщило об усилении ПВО страны

В Министерстве обороны Молдовы сообщили, что приняли определенные меры для улучшения способностей противовоздушной обороны страны на фоне угрозы попадания в воздушное пространство российских БПЛА, которыми РФ атакует Украину.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Молдовы 17 июля сообщили, что приняли определенные меры для усиления ПВО страны, но не стали раскрывать никаких деталей.

В ведомстве напомнили, что за годы полномасштабной войны России против Украины было несколько случаев нарушения воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и БПЛА.

"Это было прямой угрозой для безопасности наших граждан... В этом контексте ведомство приняло необходимые меры по укреплению способностей ПВО страны, в том числе при поддержке внешних партнеров", – рассказали в Минобороны Молдовы.

"Из соображений безопасности и конфиденциальности, мы не можем сообщить более подробную информацию. Но уверяем, что все эти усилия направлены на повышение уровня безопасности населения и защиту национального воздушного пространства", – добавили в заявлении.

Весной министр обороны Молдовы Анатолий Носатый анонсировал, что ЕС готовит партию военной помощи для Молдовы, в том числе со средствами ПВО, способными перехватывать БПЛА, самолеты, вертолеты и некоторые виды ракет.

Также на этой неделе спикер правительства Молдовы Даниэль Воде призвал сограждан противодействовать влиянию фейковых новостей, за созданием и распространением которых стоит Россия.

Среди прочего, Кишиневу пришлось опровергать выдумки об участии "молдавских военных" в войне в Украине.

Служба внешней разведки России опубликовала заявление о "военной угрозе со стороны Молдовы" и заявила, что НАТО якобы готовится задействовать ее в возможной будущей войне с РФ.