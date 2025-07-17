В Румынии заявили, что мэр Кишинева стал невъездным из-за связей с Россией

Министр иностранных дел Румынии Оана Тою заявила, что причиной запрета на въезд в страну для мэра Кишинева Иона Чебана стали, в частности, его "сложные связи" с Россией.

Об этом она сказала в интервью RFI, сообщает "Европейская правда".

По словам Тою, в отношении Чебана "уже давно задокументированы его сложные связи с представителями Российской Федерации".

"Для Румынии чрезвычайно важно, чтобы такое влияние было ограничено на нашей территории, тем более, что у нас очень много граждан, которые являются и гражданами Румынии, и гражданами Республики Молдова", – добавила она.

Министр подчеркнула, что решение запретить Чебану въезд было принято "из соображений национальной безопасности".

Напомним, 9 июля румынский МИД сообщил о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Это произошло за несколько месяцев до того, как в Молдове 28 сентября должны состояться парламентские выборы. На них Чебан возглавляет блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло.

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