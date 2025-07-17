Британия и Германия подписали новое соглашение о сотрудничестве

Премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в четверг, 17 июля, новый англо-германский договор.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Церемония подписания состоялась 17 июля в музее Виктории и Альберта в Лондоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также руководителей МИД – Дэвида Лэмми и Йоханна Вадефуля.

Этот договор стал крупнейшим между двумя странами со времени завершения Второй мировой войны.

Стармер охарактеризовал соглашение как "первое в своем роде" и подчеркнул, что оно отражает нынешнюю близость отношений между Великобританией и Германией.

Со своей стороны, канцлер Мерц признался, что был "удивлен", узнав, что это первый официальный договор между двумя странами после войны. Он отметил, что членство в ЕС не заменило прямого сотрудничества, и теперь стороны должны "делать больше".

Оба лидера подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений в контексте нынешней глобальной нестабильности, подчеркнув амбиции развивать партнерство в будущем.

По данным СМИ, Мерц также планирует позже в этом году посетить Китай с первым визитом вместе с делегацией высших руководителей бизнеса.

Кроме того, в конце этого месяца Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уладить франко-германский спор по истребителям нового поколения во время личной встречи в Берлине.