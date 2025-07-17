Парламент Чорногорії попередньо схвалив участь у місії НАТО з підтримки України

Профільний комітет чорногорського парламенту в четвер підтримав пропозицію відрядити представників армії Чорногорії для участі в місії НАТО з підтримки України (NSATU).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Комітет з питань безпеки та оборони парламенту Чорногорії своїм рішенням відкрив шлях для винесення пропозиції про участь країни в NSATU на голосування депутатів.

Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович, присутній на засіданні, зазначив, що для місії достатнім буде відправлення двох чорногорських військових.

Він наголосив, що вони перебуватимуть на території НАТО – в Німеччині, де діє штаб-квартира NSATU, і про відправлення військовослужбовців Чорногорії в Україну не йдеться.

Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU) запрацював наприкінці 2024 року на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.

Він залучає близько 700 військовослужбовців для координації підготовки українських військових та постачання зброї Україні в межах Альянсу.

Нагадаємо, у червні парламент Чорногорії ухвалив рішення про розгортання військових чорногорської армії в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги України (EUMAM).