Парламент Черногории предварительно одобрил участие в миссии НАТО по поддержке Украины

Профильный комитет черногорского парламента в четверг поддержал предложение отправить представителей армии Черногории для участия в миссии НАТО по поддержке Украины (NSATU).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Черногории своим решением открыл путь для вынесения предложения об участии страны в NSATU на голосование депутатов.

Министр обороны Черногории Драган Крапович, присутствовавший на заседании, отметил, что для миссии достаточной будет отправка двух черногорских военных.

Он подчеркнул, что они будут находиться на территории НАТО – в Германии, где действует штаб-квартира NSATU, и об отправке военнослужащих Черногории в Украину речь не идет.

Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU) заработал в конце 2024 года на американской военной базе в немецком городе Висбаден.

Он привлекает около 700 военнослужащих для координации подготовки украинских военных и поставки оружия Украине в рамках Альянса.

Напомним, в июне парламент Черногории принял решение о развертывании военных черногорской армии в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).