Мерц задоволений рішенням Трампа щодо постачання зброї Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц похвалив рішення американського президента Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні.

Про це він сказав під час спільної із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером пресконференції, цитує BBC, пише "Європейська правда".

У четвер, 17 липня, Мерц та Стармер підписали новий англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу.

За підсумками вони дали пресконференцію, під час якої Мерц похвалив Трампа після того, як американський лідер заявив, що надішле зброю Україні через НАТО.

Канцлер Німеччини переконаний – це посилить тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той нарешті пішов на переговори про мир.

"Європа і США тут діють в одному напрямку", – додав Мерц.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.

А командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, своєю чергою, заявив, що оборонний Альянс готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.