Мерц доволен решением Трампа о поставках оружия Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц похвалил решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".

В четверг, 17 июля, Мерц и Стармер подписали новый англо-германский договор, который содержит обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.

По итогам они дали пресс-конференцию, во время которой Мерц похвалил Трампа после того, как американский лидер заявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

Канцлер Германии убежден – это усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот наконец пошел на переговоры о мире.

"Европа и США здесь действуют в одном направлении", – добавил Мерц.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.

А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, заявил, что оборонный Альянс готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.