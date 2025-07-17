У Словаччині наїхали на Чехію через заяву про російський слід у "мінуванні" шкіл

Словацький міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток розкритикував чеську Службу безпеки та розвідки (BIS) за інформацію про можливий російський слід у справі про "мінування" шкіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Напередодні словацька поліція повідомила про затримання в українському місті Дніпро чоловіка, підозрюваного у хвилі "мінувань" шкіл у Центральній Європі.

Служба безпеки та розвідки Чехії (BIS) потім окремо заявила, що, на її думку, злочинну діяльність затриманого могли фінансувати з Росії.

У цій ситуації глава МВС Словаччини у четвер виступив перед ЗМІ і накинувся на чеських колег, назвавши російський слід гіпотезою, а те, що чеська сторона оприлюднила цю інформацію, – "абсолютно незрозумілим і непрофесійним".

"І, чесно кажучи, я не буду тут зараз обговорювати можливі мотиви, пов'язані з передвиборчим періодом, який зараз триває в Чехії. Саме таке нескоординоване, розголошене в ЗМІ висунення робочих гіпотез може значно ускладнити розслідування, поставити під загрозу його успіх і навіть надати злочинцям можливість замести сліди", – заявив Шутай Ешток.

Принагідно він розкритикував "журналістів-активістів" та "представників опозиції", яких звинуватив у поширенні "конспірологічних теорій".

Зазначимо, що заяви міністра внутрішніх справ Словаччини пролунали на тлі погіршення чесько-словацьких відносин після приходу до влади словацького премʼєра Роберта Фіцо.

В останні дні між главами чеського та словацького урядів спалахнула заочна перепалка через заклик Чехії до Словаччини підтримати останній пакет санкцій ЄС проти Росії.