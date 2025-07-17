Розвідники України невдовзі отримають гелікоптер, гроші на який зібрали чехи – посол

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що гелікоптер, гроші на який зібрали чеські активісти, невдовзі буде доставлений Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Зварич заявив, що гелікоптер, гроші на який зібрали чеські активісти, "ще не долетів", проте невдовзі буде переданий Україні.

"Гелікоптер ще не долетів, ще летить, ми його очікуємо з дня на день", – сказав посол.

Він зазначив, що у Чехії планують також інші проєкти, але говорити про них поки зарано.

Зварич підтвердив, що відкритий посольством України в Чехії на початку повномасштабної агресії спецрахунок для збору грошей на допомогу війську продовжує існувати та поповнюватися.

Дипломат назвав цей рахунок "індикатором втоми у чеському суспільстві щодо підтримки України".

"Якщо дивитися на цей рахунок, втоми ми не бачимо. Тобто є інтерес пересічних громадян, великих і менших компаній долучитися до перемоги України", – додав він.

Як відомо, у березні чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") зібрала понад 70 млн чеських крон на купівлю вертольота Black Hawk для України.

Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.