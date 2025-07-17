Разведчики Украины вскоре получат вертолет, деньги на который собрали чехи – посол

Посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что вертолет, деньги на который собрали чешские активисты, вскоре будет доставлен в Украину.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Зварич заявил, что вертолет, деньги на который собрали чешские активисты, "еще не долетел", однако вскоре будет передан Украине.

"Вертолет еще не долетел, еще летит, мы его ожидаем со дня на день", – сказал посол.

Он отметил, что в Чехии планируются и другие проекты, но говорить о них пока рано.

Зварич подтвердил, что открытый посольством Украины в Чехии в начале полномасштабной агрессии спецсчет для сбора денег на помощь войску продолжает существовать и пополняться.

Дипломат назвал этот счет "индикатором усталости в чешском обществе в отношении поддержки Украины".

"Если смотреть на этот счет, усталости мы не видим. То есть есть интерес рядовых граждан, крупных и мелких компаний присоединиться к победе Украины", – добавил он.

Как известно, в марте чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") собрала более 70 млн чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины.

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда же инициатива представила в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.