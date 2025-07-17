Глава Єврокомісії привітала Свириденко з призначенням премʼєркою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Юлію Свириденко з призначенням на посаду премʼєр-міністерки України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала на Х.

Фон дер Ляєн привітала Свириденко з призначенням на посаду глави уряду і запевнила в підтримці ЄС "у боротьбі за виживання України та у роботі з відновлення країни і майбутньому в ЄС".

Окремо глава Єврокомісії подякувала колишньому премʼєру Денису Шмигалю і висловила "найкращі побажання" на новій посаді міністра оборони.

У відповідь Свириденко висловила фон дер Ляєн глибоку вдячність за "лідерство та підтримку України з боку ЄС у захисті нашої свободи, відбудові нашої країни та просуванні на шляху до Європейського Союзу".

"Розраховуємо на продовження цього міцного партнерства!" – додала нова глава українського уряду.

Шмигаль також подякував президентці Єврокомісії за "незмінну підтримку, довіру та лідерство протягом останніх п’яти років".

У четвер, нагадаємо, Верховна рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко.

У новому уряді Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Цю посаду раніше обіймала Ольга Стефанішина, яку президент Володимир Зеленський призначив спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.