Глава Еврокомиссии поздравила Свириденко с назначением премьер-министром

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала на Х.

Фон дер Ляйен поздравила Свириденко с назначением на должность главы правительства и заверила в поддержке ЕС "в борьбе за выживание Украины и в работе по восстановлению страны и будущему в ЕС".

Отдельно глава Еврокомиссии поблагодарила бывшего премьера Дениса Шмыгаля и выразила "наилучшие пожелания" на новой должности министра обороны.

В ответ Свириденко выразила фон дер Ляйен глубокую благодарность за "лидерство и поддержку Украины со стороны ЕС в защите нашей свободы, восстановлении нашей страны и продвижении на пути к Европейскому Союзу".

"Рассчитываем на продолжение этого прочного партнерства!" – добавила новая глава украинского правительства.

Шмыгаль также поблагодарил президента Еврокомиссии за "неизменную поддержку, доверие и лидерство в течение последних пяти лет".

В четверг, напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко.

В новом правительстве Тарас Качка займет должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Эту должность ранее занимала Ольга Стефанишина, которую президент Владимир Зеленский назначил спецполномочным главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.