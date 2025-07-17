Білий дім підтвердив, що Трамп наприкінці липня вирушить у Шотландію

Президент США Дональд Трамп наприкінці липня буде в Шотландії, що стане його першим візитом до Великої Британії з початку другого президентського терміну.

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, президент США відвідає Шотландію з 25 по 29 липня.

"Під час візиту президент Трамп знову зустрінеться з прем'єр-міністром Стармером, щоб доопрацювати велику торговельну угоду, укладену між Сполученими Штатами та Великою Британією", – анонсувала вона.

Речниця Білого дому також нагадала про державний візит Трампа до Британії з 17 по 19 вересня.

"Це буде справді безпрецедентний другий державний візит президента Трампа, і він вважає за честь і з нетерпінням чекає на зустріч з Його Величністю Королем у Віндзорському замку", – зазначила Левітт.

Раніше стало відомо, що британський премʼєр-міністр Кір Стармер зустрінеться з президентом США у Шотландії наприкінці липня.

Повідомляли також, що під час державного візиту Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті.