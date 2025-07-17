Белый дом подтвердил, что Трамп в конце июля отправится в Шотландию

Президент США Дональд Трамп в конце июля будет в Шотландии, что станет его первым визитом в Великобританию с начала второго президентского срока.

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда".

По словам Левитт, президент США посетит Шотландию с 25 по 29 июля.

"Во время визита президент Трамп снова встретится с премьер-министром Стармером, чтобы доработать крупное торговое соглашение, заключенное между Соединенными Штатами и Великобританией", – анонсировала она.

Пресс-секретарь Белого дома также напомнила о государственном визите Трампа в Великобританию с 17 по 19 сентября.

"Это будет действительно беспрецедентный второй государственный визит президента Трампа, и он считает за честь и с нетерпением ждет встречи с Его Величеством Королем в Виндзорском замке", – отметила Левитт.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер встретится с президентом США в Шотландии в конце июля.

Сообщалось также, что во время государственного визита Трампу могут отказать в праве выступить в британском парламенте.