Премʼєр Британії зустрінеться з Трампом під час його візиту в Шотландію

У британського премʼєр-міністра Кіра Стармера запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом під час приватного візиту останнього до Шотландії в липні.

Про це журналістам у понеділок заявив речник премʼєра Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На Даунінг-стріт повідомили, що Стармер прийняв запрошення Трампа на зустріч під час "приватного візиту" останнього до Шотландії, який очікується наприкінці липня.

Президент США востаннє відвідував Шотландію у 2023 році, коли заклав фундамент свого нового 18-лункового поля для гольфу в області Абердіншир на північному сході країни.

Поліція Шотландії минулого тижня підтвердила, що готується до візиту Трампа.

Крім того, напередодні стало відомо, що Дональд Трамп здійснить державний візит до Британії 17-19 вересня.

Він стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Повідомляли також, що під час візиту Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті.