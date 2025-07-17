Зеленський висловився про "50 днів", які Трамп дав Путіну

Президент Володимир Зеленський вважає, що кожен із 50 днів, які Дональд Трамп дав Росії для завершення війни проти України, може принести ще більше руйнувань для українців.

Про це він сказав в інтервʼю The New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій щодо Росії, зокрема потенційних 100-відсоткових тарифів проти країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

Однак, за його словами, 50-денний термін означає лише ще більше смертей і руйнувань протягом майже двох місяців.

"П'ятдесят днів для нас – це просто жах, кожен день страшний", – сказав глава держави.

На його думку, потрібно змусити господаря Кремля завершити війну, оскільки він нині цього не хоче і не готовий до компромісу.

"Якщо Україна має зробити це самостійно, нам доведеться пройти дуже довгий шлях із великими втратами, щоб переконати його, що це важливо (завершити війну. – Ред), бо це не просто слова – потрібні серйозні важелі впливу", – вважає Зеленський.

Раніше Дональд Трамп сказав, що не вважає занадто довгими 50 днів, які він дав Росії для погодження на мир в Україні.

Водночас, на думку міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, Трамп не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.