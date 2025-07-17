Зеленский высказался о "50 днях", которые Трамп дал Путину

Президент Владимир Зеленский считает, что каждый из 50 дней, которые Дональд Трамп дал России для завершения войны против Украины, может принести еще больше разрушений для украинцев.

Об этом он сказал в интервью The New York Post, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций в отношении России, в частности потенциальных 100-процентных тарифов против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

Однако, по его словам, 50-дневный срок означает только еще больше смертей и разрушений в течение почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас – это просто ужас, каждый день страшный", – сказал глава государства.

По его мнению, нужно заставить хозяина Кремля завершить войну, поскольку он сейчас этого не хочет и не готов к компромиссу.

"Если Украина должна сделать это самостоятельно, нам придется пройти очень долгий путь с большими потерями, чтобы убедить его, что это важно (завершить войну. – Ред.), потому что это не просто слова – нужны серьезные рычаги влияния", – считает Зеленский.

Ранее Дональд Трамп сказал, что не считает слишком долгими 50 дней, которые он дал России для согласия на мир в Украине.

В то же время, по мнению министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, Трамп не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.