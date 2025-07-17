У Данії у 12 супермаркетах мережі виявили кокаїн у бананах

Правоохоронці у Данії ведуть розслідування після того, як у кількох супермаркетах мережі Coop виявили кокаїн у ящиках з бананами.

Про це в коментарі агентству Ritzau повідомило Національне управління з особливих злочинів (NSK) поліції Данії, пише "Європейська правда".

Кокаїн у 12 супермаркетах, розташованих у двох різних поліцейських округах Данії, виявили під час перевірок у понеділок та вівторок.

Напередодні NSK вперше повідомила про цю справу і зазначила, що йдеться про "значну кількість" кокаїну. Правоохоронці відмовились уточнювати деталі, але зазначили, що почали співпрацю з Європолом.

У межах розслідування в середу було заарештовано співробітника Coop, у багажнику авто якого поліцейські виявили кілограм кокаїну. Але наразі не відомо, чи повʼязана ця знахідка з кокаїном у супермаркетах.

Те, що кокаїн в деяких випадках контрабандою перевозиться з Південної Америки до Європи, захований у бананах, не є новим явищем.

У травні в Норвегії повідомили про найбільшу за два роки перехоплену партію кокаїну, яку заховали серед бананів.

В Іспанії минулого року перехопили в порту Альхесірас контейнер, який перевозив 13 062 кілограми кокаїну, захованого серед бананів.