У Данії у 12 супермаркетах мережі виявили кокаїн у бананах
Правоохоронці у Данії ведуть розслідування після того, як у кількох супермаркетах мережі Coop виявили кокаїн у ящиках з бананами.
Про це в коментарі агентству Ritzau повідомило Національне управління з особливих злочинів (NSK) поліції Данії, пише "Європейська правда".
Кокаїн у 12 супермаркетах, розташованих у двох різних поліцейських округах Данії, виявили під час перевірок у понеділок та вівторок.
Напередодні NSK вперше повідомила про цю справу і зазначила, що йдеться про "значну кількість" кокаїну. Правоохоронці відмовились уточнювати деталі, але зазначили, що почали співпрацю з Європолом.
У межах розслідування в середу було заарештовано співробітника Coop, у багажнику авто якого поліцейські виявили кілограм кокаїну. Але наразі не відомо, чи повʼязана ця знахідка з кокаїном у супермаркетах.
Те, що кокаїн в деяких випадках контрабандою перевозиться з Південної Америки до Європи, захований у бананах, не є новим явищем.
У травні в Норвегії повідомили про найбільшу за два роки перехоплену партію кокаїну, яку заховали серед бананів.
В Іспанії минулого року перехопили в порту Альхесірас контейнер, який перевозив 13 062 кілограми кокаїну, захованого серед бананів.