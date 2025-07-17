В Дании в 12 супермаркетах сети обнаружили кокаин в бананах
Правоохранители в Дании ведут расследование после того, как в нескольких супермаркетах сети Coop обнаружили кокаин в ящиках с бананами.
Об этом в комментарии агентству Ritzau сообщило Национальное управление по особым преступлениям (NSK) полиции Дании, пишет "Европейская правда".
Кокаин в 12 супермаркетах, расположенных в двух разных полицейских округах Дании, обнаружили во время проверок в понедельник и вторник.
Накануне NSK впервые сообщило об этом деле и отметило, что речь идет о "значительном количестве" кокаина. Правоохранители отказались уточнять детали, но отметили, что начали сотрудничество с Европолом.
В рамках расследования в среду был арестован сотрудник Coop, в багажнике автомобиля которого полицейские обнаружили килограмм кокаина. Но пока неизвестно, связана ли эта находка с кокаином в супермаркетах.
То, что кокаин в некоторых случаях контрабандой перевозится из Южной Америки в Европу, спрятанный в бананах, не является новым явлением.
В мае в Норвегии сообщили о крупнейшей за два года перехваченной партии кокаина, которую спрятали среди бананов.
В Испании в прошлом году перехватили в порту Альхесирас контейнер, который перевозил 13 062 килограмма кокаина, спрятанного среди бананов.