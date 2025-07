На севере и юге Франции продолжается борьба с двумя лесными пожарами, в том числе в легендарном Броселиандском лесу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание в Броселиандском лесу на севере страны, который широко известен из легенд о короле Артуре, уже локализовали. Там огонь повредил 120 гектаров территории. На месте задействованы 270 пожарных. В этой местности пожары происходили и в предыдущие годы.

