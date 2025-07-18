Глава МЗС Франції натякнув на "вирішальну роль" Парижа у погодженні нових санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро привітав ухвалення довгоочікуваного 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та натякнув на вирішальну роль Парижа у цьому процесі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Барро назвав 18-й санкційний пакет "безпрецедентним" і зауважив, що йдеться про заходи і проти Росії, і проти країн, які її підтримують.

"Франція зіграла вирішальну роль. Разом із США ми примусимо Владіміра Путіна до припинення вогню", – додав він.

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Ввечері 17 липня обидві країни повідомили Раді ЄС, що готові відмовитися від блокування.

До пакета увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.