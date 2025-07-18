Глава МИД Франции намекнул на "решающую роль" Парижа в согласовании новых санкций против РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро приветствовал принятие долгожданного 18-го пакета санкций ЕС против России и намекнул на решающую роль Парижа в этом процессе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Барро назвал 18-й санкционный пакет „беспрецедентным" и отметил, что речь идет о мерах и против России, и против стран, которые ее поддерживают.

"Франция сыграла решающую роль. Вместе с США мы принудим Владимира Путина к перемирию", – добавил он.

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС, что гготовы отказаться от блокирования.

В пакет вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.