Глава МИД Эстонии указал, каким будет потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что в настоящее время потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС составит 47,6 доллара.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в соцсети Х.

"Сегодня ЕС принял 18-й пакет санкций для усиления давления на Россию: верхний предел цены на нефть снижен до $47,6, под санкции попали дополнительные банки и более 100 кораблей, ограничены газопроводы "Северный поток", – написал Тсахкна.

Указанная министром цифра свидетельствует об утверждении динамического потолка цен на нефть, который должен быть на 15% ниже рыночной цены.

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС, что гготовы отказаться от блокирования.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.