Дания оказалась среди стран-лидеров в ЕС по доле трудоустройства резидентов иностранного происхождения, прибывших из-за пределов Евросоюза.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", такие цифры опубликовала Rockwool Foundation на основе анализа данных Евростата.

Дания в 2024 году оказалась среди стран ЕС с самыми высокими показателями интеграции иммигрантов в рынок труда. Доля трудоустроенных среди иммигрантов из-за пределов ЕС в Дании достигла 71,4%, тогда как в средний показатель для всего ЕС – 65,3%.

В то же время наблюдается большой разрыв между долей работающих иммигрантов-мужчин и женщин: среди женщин работают 56,6%.

В статистику учитывали людей, рожденных за пределами ЕС, в возрасте от 15 до 64 лет.

Среди датчан, которые не являются иммигрантами в первом поколении, доля работающих составляет 77,6%.

Также Дания – среди лидеров в ЕС по доле пенсионеров, которые продолжают работать из-за того, что любят свою работу и хотят оставаться активными.

Напомним, в Дании одобрили повышение пенсионного возраста до 70 лет до 2040 года.