В Словакии говорят о "определенной договоренности", из-за которой прекратили блокирование санкций

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что блокирование 18-го пакета санкций против РФ было важным для достижения "определенной договоренности" по энергетическим гарантиям после отказа от энергоносителей из России.

Заявление Бланара приводит Dennik N, передает "Европейская правда".

"Это были тяжелые переговоры и противостояние давлению со стороны нескольких стран-членов, но мы не отступили", – сказал он после того, как новые санкции против России были одобрены послами стран ЕС.

"Наше блокирование принятия 18-го пакета санкций оказалось важным для достижения определенной договоренности о смягчении последствий бездумного отключения от доступных энергоносителей из России", – отметил Бланар.

По его словам, на следующих переговорах по законодательному предложению Европейской комиссии об отказе от российских энергоносителей словацкая сторона собирается указать вредность этого предложения "не только для Словацкой Республики, но и для конкурентоспособности всего Европейского Союза".

"Мы по-прежнему убеждены, что мирное урегулирование в Украине будет достигнуто только дипломатическими усилиями, а не десятками санкций, которые часто больше угрожают самим европейским государствам", – добавил Бланар.

До 17 июля санкции блокировали Словакия и Мальта, но в конце концов они согласились снять блокаду.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее пояснил, что страна получила письменное обязательство Европейской комиссии относительно своих опасений по поводу прекращения поставок российского газа в будущем.

А Мальту удовлетворили заверения Еврокомиссии, что предложенные санкции, касающиеся потолка цен на российскую нефть, не приведут к увеличению "теневого флота" России.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.