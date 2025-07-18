Пропалестинських активістів, які проникли на базу ВПС Британії, судитимуть у 2027 році

У 2027 році четверо пропалестинських активістів, яких звинувачують у проникненні на британську військову авіабазу та пошкодженні двох літаків, постануть перед британським судом.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Активістів звинувачують у проникненні 20 червня на базу Королівських повітряних сил, а також – у пошкодженні двох літаків Voyager, які використовуються для дозаправки та транспортування. Активістська група Palestine Action заявила, що стоїть за цим інцидентом.

22-річний Льюї Чіарамелло, 24-річний Джоні Сінк, 29-річна Емі Гардінер-Гібсон і 36-річний Даніель Джеронімідес-Норі з'явилися в п'ятницю, 18 липня, на слухання в лондонському суді Олд-Бейлі напередодні судового процесу, який має розпочатися в січні 2027 року.

Їх звинувачують у змові з метою проникнення в заборонене місце з метою заподіяння шкоди інтересам або безпеці Великої Британії, а також у змові з метою вчинення кримінального злочину.

На короткому слуханні жодному з підсудних не було запропоновано визнати свою провину. Раніше поліція заявила, що ця акція завдала збитків на суму близько $9,4 млн двом літакам.

Звернемо увагу, британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства на початку цього місяця після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.