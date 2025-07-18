Пропалестинских активистов, проникших на базу ВВС Британии, будут судить в 2027 году

В 2027 году четверо пропалестинских активистов, которых обвиняют в проникновении на британскую военную авиабазу и повреждении двух самолетов, предстанут перед британским судом.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Активистов обвиняют в проникновении 20 июня на базу Королевских воздушных сил, а также – в повреждении двух самолетов Voyager, которые используются для дозаправки и транспортировки. Активистская группа Palestine Action заявила, что стоит за этим инцидентом.

22-летний Льюи Чиарамелло, 24-летний Джонни Синк, 29-летняя Эми Гардинер-Гибсон и 36-летний Даниэль Джеронимидес-Нори явились в пятницу, 18 июля, на слушания в лондонском суде Олд-Бейли накануне судебного процесса, который должен начаться в январе 2027 года.

Их обвиняют в сговоре с целью проникновения в запрещенное место с целью причинения вреда интересам или безопасности Великобритании, а также в сговоре с целью совершения уголовного преступления.

На коротком слушании ни одному из подсудимых не было предложено признать свою вину. Ранее полиция заявила, что эта акция нанесла ущерб на сумму около $9,4 млн двум самолетам.

Обратим внимание, британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством в начале этого месяца после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.