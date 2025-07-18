Мерц погодився зі США: Європа раніше була "безбілетником" у питаннях оборони

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився зі звинуваченнями США, що Європа робить занадто мало для фінансування своєї оборони та безпеки, однак також вважає, що тепер вони мають спільну позицію.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Мерц визнав: Європа знає, що має робити більше самостійно.

"Ми знаємо, що маємо робити більше самостійно, і що в минулому ми були "безбілетниками". Вони просять нас робити більше, і ми робимо більше", – зазначив німецький канцлер.

Він розповів, що вже тричі зустрічався з американським президентом Дональдом Трампом, і що вони мають добрі стосунки.

"Я думаю, що президент Трамп налаштований так само, як і ми: ми намагаємося покласти край цій війні (російсько-українській. – Ред.)", – наголосив він.

Мерц поділився, що вони з американським лідером раз на тиждень спілкуються телефоном і координують зусилля.

"Одне питання – війна в Україні, друге – наші торговельні суперечки та мита", – сказав канцлер Німеччини.

У контексті торгівлі Мерц наголосив, що вважає високі мита неприйнятними й такими, що вбивають експортну промисловість Німеччини.

"Моє спостереження полягає в тому, що президент (Трамп. – Ред.) сам бачить виклики і готовий дійти згоди. Він це розуміє", – підсумував німецький канцлер.

У контексті України та відносин між США та Німеччиною варто нагадати, що нещодавно ЗМІ писали про те, що Мерц зіграв вагому роль у рішенні Трампа щодо додаткових ЗРК Patriot для України.

Мова йде про рішення Трампа від 14 липня, коли він оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Тоді ж Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.