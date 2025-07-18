Мерц согласился с США: Европа раньше была "безбилетником" в вопросах обороны

Канцлер Германии Фридрих Мерц согласился с обвинениями США, что Европа делает слишком мало для финансирования своей обороны и безопасности, однако также считает, что теперь у них есть общая позиция.

Об этом он сказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Мерц признал: Европа знает, что должна делать больше самостоятельно.

"Мы знаем, что должны делать больше самостоятельно, и что в прошлом мы были „безбилетниками". Они просят нас делать больше, и мы делаем больше", – отметил немецкий канцлер.

Он рассказал, что уже трижды встречался с американским президентом Дональдом Трампом и что у них хорошие отношения.

"Я думаю, что президент Трамп настроен так же, как и мы: мы пытаемся положить конец этой войне (российско-украинской. – Ред.)", – подчеркнул он.

Мерц поделился, что они с американским лидером раз в неделю общаются по телефону и координируют усилия.

"Один вопрос – война в Украине, второй – наши торговые споры и пошлины", – сказал канцлер Германии.

В контексте торговли Мерц подчеркнул, что считает высокие пошлины неприемлемыми и такими, что убивают экспортную промышленность Германии.

"Мое наблюдение заключается в том, что президент (Трамп. – Ред.) сам видит вызовы и готов прийти к соглашению. Он это понимает", – подытожил немецкий канцлер.

В контексте Украины и отношений между США и Германией, стоит напомнить, что недавно СМИ писали о том, что Мерц сыграл весомую роль в решении Трампа о дополнительных ЗРК Patriot для Украины.

Речь идет о решении Трампа от 14 июля, когда он объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда же Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.