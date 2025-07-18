В Черногории напали на мэра популярного туристического города

Неизвестные напали на мэра черногорского туристического города Будва Николу Йовановича в пятницу утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

На Николу Йовановича напали трое неизвестных, когда он вместе с товарищами был возле городского бассейна.

Мэр Будвы подтвердил, что находится в больнице, но отказался комментировать детали нападения. По данным Vijesti, чиновник был серьезно ранен.

Полиция Черногории начала расследование и объявила в розыск трех человек, которых считают причастными к нападению на Йовановича.

Источники Vijesti в правоохранительных органах говорят, что к нападению может быть причастен Видак Митрович с братом Йовой.

Во время местной избирательной кампании Йованович обвинял Видака Митровича в причастности к организованной преступности.

Митрович является членом националистической сербской партии "Новая сербская демократия". Там остро критиковали Йовановича после того, как он образовал в городском совете Будвы коалицию с ее извечным соперником – Демократической партией социалистов.

Отметим, что лидера "Новой сербской демократии" Андрию Мандича считают одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он был одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в 2016 году.

С 2023 года Мандич стал спикером черногорского парламента.