Естонія наклала санкції на ще 19 посадовців Грузії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підписав директиву, якою до національного санкційного списку було додано ще 19 високопосадовців Грузії.

Про це у пʼятницю оголосило естонське МЗС, пише "Європейська правда".

Заборона на в’їзд до Естонії стосується, зокрема, міністра юстиції Грузії, генерального прокурора, членів парламенту, прокурорів, суддів та колишнього начальника поліції.

"Ці особи несуть пряму або опосередковану відповідальність за переслідування мирних протестувальників, журналістів та представників опозиції", – прокоментував Тсахкна.

Він засудив насильницькі дії грузинської влади проти антиурядових протестів, політизовані судові процеси та непропорційні покарання проти протестувальників і опозиційних політиків.

"Естонія продовжуватиме підтримувати громадянське суспільство Грузії, незалежні ЗМІ та європейську інтеграцію, відстоюючи права і гідність грузинського народу", – запевнив глава дипломатії Естонії.

Загалом Естонія заборонила в'їзд 102 грузинським посадовцям, реагуючи на відкат демократії у Грузії.

Цього тижня головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Перед тим очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.