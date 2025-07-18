Эстония ввела санкции еще против 19 должностных лиц Грузии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подписал директиву, которой в национальный санкционный список были добавлены еще 19 высокопоставленных должностных лиц Грузии.

Об этом в пятницу объявило эстонское МИД, пишет "Европейская правда".

Запрет на въезд в Эстонию касается, в частности, министра юстиции Грузии, генерального прокурора, членов парламента, прокуроров, судей и бывшего начальника полиции.

"Эти лица несут прямую или косвенную ответственность за преследование мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции", – прокомментировал Тсахкна.

Он осудил насильственные действия грузинских властей против антиправительственных протестов, политизированные судебные процессы и несоразмерные наказания в отношении протестующих и оппозиционных политиков.

"Эстония будет продолжать поддерживать гражданское общество Грузии, независимые СМИ и европейскую интеграцию, отстаивая права и достоинство грузинского народа", – заверил глава дипломатии Эстонии.

Всего Эстония запретила въезд 102 грузинским чиновникам, реагируя на откат демократии в Грузии.

На этой неделе главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановки безвизового режима для давления на грузинские власти.

Перед этим главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.