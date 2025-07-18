Німецькі слідчі встановили причетних до підпалу військової техніки в Ерфурті

Прокуратура німецького міста Ерфурт встановила особи трьох людей, підозрюваних у підпалі ваговозів Бундесверу в червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами речниці прокуратури Ерфурта, наразі провадження порушене проти трьох обвинувачених у підпалі військової техніки.

Прокуратура не назвала інших деталей, таких як вік або національність підозрюваних, пославшись на те, що розслідування ще триває.

Водночас там підтвердили, що в помешканнях підозрюваних були проведені обшуки і були "вжиті кримінально-процесуальні заходи для пошуку доказів".

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня в Ерфурті підпалили шість ваговозів Бундесверу, які стояли на території автомайстерні. Три машини були повністю знищені, ще три – частково.

Відео підпалу з'явилося на пропагандистському російськомовному Telegram-каналі, де стверджувалось, що ваговози нібито призначались для Сил оборони України. У Бундесвері тоді це спростували.

У травні стало відомо, що в Німеччині та Швейцарії затримали кількох осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями.