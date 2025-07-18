Немецкие следователи установили причастных к поджогу военной техники в Эрфурте

Прокуратура немецкого города Эрфурт установила личности трех человек, подозреваемых в поджоге грузовиков Бундесвера в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Эрфурта, в настоящее время возбуждено производство против трех обвиняемых в поджоге военной техники.

Прокуратура не назвала других деталей, таких как возраст или национальность подозреваемых, сославшись на то, что расследование еще продолжается.

В то же время там подтвердили, что в помещениях подозреваемых были проведены обыски и были "приняты уголовно-процессуальные меры для поиска доказательств".

Напомним, в ночь на 22 июня в Эрфурте подпалили шесть грузовиков Бундесвера, которые стояли на территории автомастерской. Три машины были полностью уничтожены, еще три – частично.

Видео поджога появилось на пропагандистском русскоязычном Telegram-канале, где утверждалось, что грузовики якобы предназначались для Сил обороны Украины. В Бундесвере тогда это опровергли.

В мае стало известно, что в Германии и Швейцарии задержали нескольких человек, которые якобы по поручению российских спецслужб отправили посылки с взрывными устройствами.