Трамп заявив, що БРІКС "згасає" після його погроз
Президент США Дональд Трамп заявив, що об’єднання БРІКС втрачає свій вплив після того, як він пригрозив запровадити додаткові 10-відсоткові мита щодо тих країн, які до нього входять.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в ході спілкування із журналістами.
Як зазначив американський президент, країни БРІКС "хотіли кинути виклик долару".
"Є така невелика група під назвою БРІКС. Вона швидко "згасає", але суть в тому, що вони хотіли спробувати підірвати долар, його домінування долара…І я сказав: "Всім країнам, що входять до БРІКС, ми введемо мито в розмірі 10%", – сказав Трамп.
Після цього, за його словами, країни БРІКС "провели зустріч, яку майже ніхто не відвідав".
"Вони сказали: "Дайте нам спокій. Ми не хочемо, щоб на нас вводили мита". Це приголомшливо", – додав Трамп.
Як відомо, Трамп заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.
Американський президент давно критикує БРІКС – альянс, створений для зміцнення позицій країн-членів на міжнародній арені та протистояння США та Західній Європі.
У грудні 2024 року Трамп вже погрожував обкласти митами країни БРІКС, заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".