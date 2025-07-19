Трамп заявив, що БРІКС "згасає" після його погроз

Президент США Дональд Трамп заявив, що об’єднання БРІКС втрачає свій вплив після того, як він пригрозив запровадити додаткові 10-відсоткові мита щодо тих країн, які до нього входять.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в ході спілкування із журналістами.

Як зазначив американський президент, країни БРІКС "хотіли кинути виклик долару".

"Є така невелика група під назвою БРІКС. Вона швидко "згасає", але суть в тому, що вони хотіли спробувати підірвати долар, його домінування долара…І я сказав: "Всім країнам, що входять до БРІКС, ми введемо мито в розмірі 10%", – сказав Трамп.

Після цього, за його словами, країни БРІКС "провели зустріч, яку майже ніхто не відвідав".

"Вони сказали: "Дайте нам спокій. Ми не хочемо, щоб на нас вводили мита". Це приголомшливо", – додав Трамп.

Як відомо, Трамп заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.

Американський президент давно критикує БРІКС – альянс, створений для зміцнення позицій країн-членів на міжнародній арені та протистояння США та Західній Європі.

У грудні 2024 року Трамп вже погрожував обкласти митами країни БРІКС, заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".