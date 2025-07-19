Трамп заявил, что БРИКС "угасает" после его угроз

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС теряет свое влияние после того, как он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении тех стран, которые в него входят.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в ходе общения с журналистами.

Как отметил американский президент, страны БРИКС "хотели бросить вызов доллару".

"Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро "угасает", но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, его доминирование... И я сказал: "Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%", – сказал Трамп.

После этого, по его словам, страны БРИКС "провели встречу, которую почти никто не посетил".

"Они сказали: "Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины". Это потрясающе", – добавил Трамп.

Как известно, Трамп заявил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительным пошлиной в размере 10%.

Американский президент давно критикует БРИКС – альянс, созданный для укрепления позиций стран-членов на международной арене и противостояния США и Западной Европе.

В декабре 2024 года Трамп уже угрожал обложить пошлинами страны БРИКС, заявив, что "мы собираемся наложить как минимум 100-процентную пошлину на бизнес, который они ведут с Соединенными Штатами".