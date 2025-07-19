У Празі через пожежу в пологовому будинку евакуювали немовлят

У ніч проти суботи, 19 липня, в чеській Празі сталася пожежа у пологовому будинку, внаслідок чого з будівлі евакуювали та врятували понад 30 людей, серед яких були немовлята.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

За повідомленням місцевих служб екстреної допомоги, загорілася кавоварка у вестибюлі відділення акушерства, гінекології та неонатології.

Пожежники евакуювали та врятували понад 30 людей, серед яких було 14 новонароджених. Після цього надзвичайники ліквідували пожежу.

Екстрені служби підтвердили, що ніхто з пацієнтів чи медиків не постраждав.

Нещодавно у результаті пожежі в місті Бом на півночі Бельгії була зруйнована головна сцена відомого музичного фестивалю Tomorrowland.

Також писали, що рятувальники в місті Валенсія взяли під контроль пожежу, що спалахнула в одному з будинків та призвела до евакуації мешканців сотні квартир.