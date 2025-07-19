В Праге из-за пожара в роддоме эвакуировали младенцев

В ночь на субботу, 19 июля, в чешской Праге произошел пожар в роддоме, в результате чего из здания эвакуировали и спасли более 30 человек, среди которых были младенцы.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По сообщению местных служб экстренной помощи, загорелась кофеварка в вестибюле отделения акушерства, гинекологии и неонатологии.

Пожарные эвакуировали и спасли более 30 человек, среди которых было 14 новорожденных. После этого чрезвычайники ликвидировали пожар.

Экстренные службы подтвердили, что никто из пациентов или медиков не пострадал.

Недавно в результате пожара в городе Бом на севере Бельгии была разрушена главная сцена известного музыкального фестиваля Tomorrowland.

Также писали, что спасатели в городе Валенсия взяли под контроль пожар, который вспыхнул в одном из домов и привел к эвакуации жителей сотен квартир.