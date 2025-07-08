В іспанській Валенсії спалахнула пожежа в житловому будинку, 14 постраждалих

Рятувальники в місті Валенсія у вівторок увечері взяли під контроль пожежу, що спалахнула в одному з будинків та призвела до евакуації мешканців сотні квартир.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Пожежа спалахнула в бізнес-приміщенні, розташованому в житловому будинку на проспекті Пуерто-де-Валенсія. Вона швидко охопила два будинки з близько сотнею квартир, а також авторемонтну майстерню.

На момент початку пожежі, причини якої невідомі, клієнти та персонал магазину були швидко евакуйовані, що дозволило уникнути значних людських жертв, заявила влада Валенсії.

Фото: EFE

У результаті займання постраждали 14 людей. У всіх них діагностували легкі опіки та отруєння димом. Девʼятьом постраждалим знадобилась госпіталізація.

Мер Валенсії Марія Хосе Катала ввечері у вівторок повідомила, що пожежники змогли приборкати вогонь і продовжують працювати, перевіряючи кожну квартиру в постраждалих будинках.

"Головною проблемою буде кількість диму і легкозаймисті матеріали в приміщенні, тому деякі люди не зможуть провести ніч у себе вдома", – додала вона.

Коли буде завершено гасіння та перевірку всього житлового кварталу, поліція Валенсії розпочне розслідування причин пожежі, зазначила мер.

Раніше у вівторок повідомлялось, що на північному сході Іспанії другий день гасять масштабну лісову пожежу, що охопила близько 2300 гектарів.

Велику лісову пожежу гасять також з іншого боку кордону у Франції, там палає понад 1500 гектарів.