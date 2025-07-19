В Швеции судно село на мель – эвакуировали более 80 человек

На юге Швеции на мель село пассажирское судно, в результате чего эвакуировали более восьми десятков человек.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В субботу, 19 июля, служба SOS получила сигнал о судне, которое село на мель в архипелаге Карлскруна.

На борту судна находилось 87 пассажиров. Спасательные службы и морская спасательная служба прибыли на место происшествия и эвакуировали всех пострадавших.

Сейчас выясняется, может ли судно вернуться самостоятельно или его нужно спасать. Причина, по которой судно село на мель, пока неизвестна.

В июне на шведском острове Готланд ввели меры экономии воды из-за падения уровня грунтовых вод после засушливой весны.

Недавно писали, что речной порт на Эльбе в немецком городе Демиц вынужденно остановил работу из-за слишком низкого уровня воды.