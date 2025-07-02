В Польше задержали украинцев по подозрению в похищении мигрантов с целью выкупа

В Польше задержали четырех украинцев, которых подозревают в похищениях мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства выкупа.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Сотрудники Центрального следственного управления полиции города Зеленая Гура задержали четырех человек, подозреваемых в жестоких похищениях мигрантов с целью вымогательства выкупа в Польше и Латвии.

Задержанные – четверо граждан Украины, которые находились в Польше на законных основаниях. Самой старшей женщине 40 лет, самому молодому подозреваемому – 20 лет.

Фото: RMF24

Им всем предъявят обвинения в похищении людей и незаконном пересечении границы.

По неофициальной информации, полученной польским вещателем, члены банды были причастны к незаконной перевозке мигрантов, которые въезжали в Европейский Союз через Беларусь.

Узнали польские правоохранители об этом в середине июня. Тогда Центральное следственное бюро получило информацию о похищении двух граждан Эфиопии. Представители одной из гуманитарных организаций сообщили об этом через онлайн-мессенджер.

В сообщении говорилось, что в Польше удерживаются люди, похищенные бандой, которая требует выкуп в криптовалюте. Преступники угрожали убить жертв и продать их органы. К сообщению были добавлены фотографии обнаженных, связанных мужчин.

Выяснилось, что преступники, угрожая оружием, отобрали у мужчин деньги и телефоны, а затем увезли их в Люблин в багажнике автомобиля. Семья получила требования о выплате выкупа.

Похищенным мужчинам удалось сбежать. Местные жители заметили обнаженных мужчин в городе и передали их пограничникам.

Как отметили правоохранители, подозреваемые сбежали в Латвию, где похитили трех малийцев. Мужчин связали и закрыли в багажнике автомобиля. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео с пытками прислали его семье вместе с требованием выкупа.

Польская полиция наладила сотрудничество с латвийскими, литовскими и эстонскими органами власти. Личности похитителей установлены.

В конце июня с участием антитеррористических сил на дороге вблизи города Острув-Мазовецкий были задержаны три человека. Четвертый был задержан в Сквежине.

Сейчас трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.

Отметим, во вторник, 1 июля, Польша сообщила, что с 7 июля вводятся проверки на границах с Германией и Литвой с целью остановить прибытие нелегальных мигрантов.

В литовском Министерстве внутренних дел заявили, что ведомство было проинформировано о соответствующем решении польской стороны.

Также на днях литовская сторона направила в Латвию дополнительные силы для помощи в борьбе с нелегальной миграцией.