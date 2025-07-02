В Європарламенті вийшла з ладу система охолодження на тлі сильної спеки

В одній із зон будівлі Європарламенту вийшла з ладу система кондиціювання повітря, у зв’язку з цим співробітники потерпають від спеки і задухи.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Система вийшла з ладу в зоні C будівлі імені Поля-Анрі Спаака у Брюсселі, де працюють співробітники партії "Зелених", ліберали з Renew Europe і праві "Європейські консерватори і реформісти" (ECR).

Як зазначено, співробітники схоже, ставляться до цього з гумором.

"Я чув, що на 5-му поверсі ситуація краща, там не вірять у зміну клімату", – жартома сказав представник Renew.

Речник ECR відповів: "Я знаю, що вони хочуть змусити нас попотіти за наші політичні позиції, але хіба це не смішно?".

Будівля буде реконструйована за 440 мільйонів євро, починаючи з 2027 року, що займе близько п'яти років.

За словами адміністрації парламенту, це має на меті привести інфраструктуру у відповідність до сучасних стандартів безпеки та екологічних норм після часткового обвалу стелі пленарного залу.

У вівторок ввечері система зазнала "серйозної несправності" через "надзвичайно високі температури", йдеться у внутрішньому повідомленні інфраструктурного департаменту парламенту.

"Нашим командам не вдалося відновити роботу системи протягом ночі, і ремонтні роботи тривають сьогодні вранці в режимі абсолютного пріоритету", – додається в повідомленні.

Напередодні брюссельський Атоміум – одна з найвідоміших туристичних памʼяток столиці Бельгії – оголосив про обмеження роботи через надмірну спеку.

Раніше стало відомо, що через надмірну спеку тимчасово закрили для відвідування верхівку Ейфелевої вежі в Парижі.