В Европарламенте вышла из строя система охлаждения на фоне сильной жары

В одной из зон здания Европарламента вышла из строя система кондиционирования воздуха, в связи с этим сотрудники страдают от жары и удушья.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Система вышла из строя в зоне C здания имени Поля-Анри Спаака в Брюсселе, где работают сотрудники партии "Зеленых", либералы из Renew Europe и правые "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

Как указано, сотрудники похоже, относятся к этому с юмором.

"Я слышал, что на 5-м этаже ситуация лучше, там не верят в изменение климата", – в шутку сказал представитель Renew.

Представитель ECR ответил: "Я знаю, что они хотят заставить нас попотеть за наши политические позиции, но разве это не смешно?".

Здание будет реконструировано за 440 миллионов евро, начиная с 2027 года, что займет около пяти лет.

По словам администрации парламента, это имеет целью привести инфраструктуру в соответствие с современными стандартами безопасности и экологических норм после частичного обвала потолка пленарного зала.

Во вторник вечером система подверглась "серьезной неисправности" из-за "чрезвычайно высоких температур", говорится во внутреннем сообщении инфраструктурного департамента парламента.

"Нашим командам не удалось восстановить работу системы в течение ночи, и ремонтные работы продолжаются сегодня утром в режиме абсолютного приоритета", – добавляется в сообщении.

Накануне брюссельский Атомиум – одна из самых известных туристических достопримечательностей столицы Бельгии – объявил об ограничении работы из-за чрезмерной жары.

Ранее стало известно, что из-за чрезмерной жары временно закрыли для посещения верхушку Эйфелевой башни в Париже.