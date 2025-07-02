СМИ: в Германии нарабатывают противодействие неизвестным дронам над важными объектами

У немецких правительственных служб наконец начали появляться средства противодействия неизвестным беспилотникам, которые время от времени замечают возле чувствительных объектов.

Об этом стало известно журналистам WDR/NDR и Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

Долгое время для немецких органов было большой проблемой выявлять и отслеживать беспилотники неизвестных владельцев рядом со стратегически важными объектами и находить пилотов.

По данным журналистов, теперь несколько правительственных служб и структур, в частности Бундесвер, наконец получили некоторые средства противодействия, позволяющие заметить присутствие беспилотника и отслеживать его полет. Также уже есть случаи, когда находили пилотов.

В Минобороны Германии в ответ на запрос сообщили, что в последние месяцы "инициировали различные меры для защиты военных объектов и улучшения систем обнаружения и защиты от дронов", однако из соображений безопасности никаких деталей раскрывать не будут.

В мае неофициально сообщалось, что неизвестные беспилотники кружили возле патрульного судна немецкой полиции в Северном море, которое следило за российским грузовым судном.

Ранее генинспектор Бундесвера Карстен Бройер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым оборудованием, упомянув в том числе средства перехвата беспилотников.