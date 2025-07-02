В Румынии передали в суд дело одиозного Джорджеску

Прокуратура Румынии в среду передала в суд дело, в котором фигурирует антизападный экс-кандидат в президенты Келин Джорджеску, по обвинению в пропаганде экстремистских идей.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте прокуратуры, пишет "Европейская правда".

Румынская прокуратура установила, что в течение 2020-2025 годов Джорджеску по меньшей мере пять раз нарушил статью Уголовного кодекса, которая запрещает публичную пропаганду идей фашистского, расистского или ксенофобского характера.

Речь идет, в частности, о пропаганде пронацистского и антисемитского легионерского движения, действовавшего в Румынии после Первой мировой войны и в годы Второй, и его деятелей – в частности, первого лидера движения Корнелиу Зеля Кодряну и диктатора Иона Антонеску.

В то время как обычно срок давности по статье о прославлении экстремистской идеологии в Румынии составляет до трех лет, в случае Джорджеску он был продлен из-за продолжительности преступления.

Дело, как указано, будет рассматриваться судом сектора 1 Бухареста.

Напомним, что в начале года против Джорджеску открыли уголовное производство сразу по шести статьям, среди которых было, в частности, подстрекательство к свержению конституционного строя.

Этому предшествовали подозрения в адрес Джорджеску о нарушениях в финансировании его избирательной кампании.

Известный антизападными и антинаучными взглядами, Келин Джорджеску сенсационно победил в первом туре выборов президента Румынии в декабре 2024 года. Но Конституционный суд страны отменил результаты, сославшись на иностранное вмешательство в выборы.

В итоге Джорджеску запретили участвовать в повторных выборах президента Румынии, на которых победил прозападный и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.