Чехія наклала санкції на помічника Медведєва

Чеський уряд на засіданні в середу включив до національного списку санкцій росіянина Олега Осипова – багаторічного помічника експрезидента Росії Дмитрія Медведєва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Причиною накладання санкцій на Осипова стали погрози вбивством, які той поширював на адресу відомого колишнього хокеїста Чехії Домініка Гашека. До погроз долучився і сам Медведєв.

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Осипов активно підтримує діяльність, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Погрози, поширювані Осиповим, відповідають поточному modus operandi Кремля щодо ліквідації критиків його режиму, зокрема за кордоном", – додав він.

"Ми вважаємо за необхідне заборонити Олегу Осипову в'їзд на територію Чеської Республіки. Якщо хтось погрожує нашим громадянам смертю, він не може розраховувати на те, що буде бажаним гостем у Чеській Республіці", – зазначив премʼєр Чехії Петр Фіала.

Він оголосив, що Чехія пропонуватиме накласти санкції на Осипова на рівні Європейського Союзу.

Наразі Чехія запровадила національні санкції проти восьми фізичних та двох юридичних осіб.

Це, серед іншого, глава Російської православної церкви Кіріл Гундяєв (патріарх Кирил), головний ракетобудівник Росії Борис Обносов, а також Віктор Медведчук.