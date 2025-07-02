Чехия ввела санкции против помощника Медведева

Чешское правительство на заседании в среду включило в национальный санкционный список россиянина Олега Осипова – многолетнего помощника экс-президента России Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Причиной наложения санкций на Осипова стали угрозы убийством, которые тот распространял в адрес известного бывшего хоккеиста Чехии Доминика Гашека. К угрозам присоединился и сам Медведев.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Осипов активно поддерживает деятельность, нарушающую суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Угрозы, распространяемые Осиповым, соответствуют текущему modus operandi Кремля по ликвидации критиков его режима, в частности за рубежом", – добавил он.

"Мы считаем необходимым запретить Олегу Осипову въезд на территорию Чешской Республики. Если кто-то угрожает нашим гражданам смертью, он не может рассчитывать на то, что будет желанным гостем в Чешской Республике", – отметил премьер Чехии Петр Фиала.

Он объявил, что Чехия будет предлагать наложить санкции на Осипова на уровне Европейского Союза.

На данный момент Чехия ввела национальные санкции против восьми физических и двух юридических лиц.

Это, среди прочих, глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев (патриарх Кирилл), главный ракетостроитель России Борис Обносов, а также Виктор Медведчук.