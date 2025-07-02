В Дании задержали 15-летнего парня из Швеции по подозрению в подготовке убийства

В Дании задержали подростка из Швеции по подозрению в подготовке заказного убийства вместе с группой лиц.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Во вторник в Дании задержали трех человек по подозрению в подготовке убийства. Одним из группы оказался 15-летний подросток из Швеции. Его задержали в квартире в пригороде Копенгагена, где также нашли заряженный пистолет.

Следствие предполагает, что подростку заказали убийство на территории страны.

Двое других задержанных – 27-летний резидент Дании с гражданством Сирии и 28-летний датчанин. Обоих также задержали в Копенгагене и обвиняют в подготовке убийства.

Случай похож на очередное проявление все более масштабной проблемы вербовки шведских подростков криминальными группировками для различных "заданий" на территории Дании.

В июне 17-летнего парня из Швеции приговорили в Дании к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство в ювелирном магазине, на которое он согласился за вознаграждение.

В Германии подростка обвиняют в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в 2024 году.