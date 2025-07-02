Сибіга: Україна готова купувати чи позичати засоби ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова купувати чи позичати засоби ППО, які є критичною необхідністю в умовах дедалі інтенсивніших повітряних ударів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Cибіга нагадав, що за червень Росія випустила по Україні понад 330 ракет, у тому числі 80 балістичних, та понад 5000 БПЛА і 5000 КАБів, що підтверджує відсутність у Кремля будь-яких намірів домовлятися про мир, всупереч зусиллям США.

Він нагадав також статистику ООН про те, що за останні пів року кількість постраждалих серед цивільних українців зросла на 37%.

"Така велика кількість БПЛА, бомб і ракет, особливо балістичних, підкреслює нагальну потребу подальшого посилення української ППО. Нам потрібно більше перехоплювачів і більше систем. І ми також готові купувати чи позичати їх", – зазначив очільник МЗС.

Він закликав також до більших інвестицій в український ОПК, у тому числі дрони-перехоплювачі та засоби ППО.

"Україна активно працює над розробкою власних спроможностей. Але ми потребуємо підтримки зараз, з огляду на масштаби російського терору", – наголосив Андрій Сибіга.

"Єдиний шлях примусити Росію закінчити війну – це збільшувати тиск на Москву і посилювати Україну… Зараз не час для слабких рішень. Потрібно продемонструвати силу і надіслати Москві правильні сигнали", – закликав очільник МЗС.

Заява Андрія Сибіги з’явилась на тлі новин про те, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Також ближчим часом очікують розгляду у Конгресі проєкту із санкціями проти РФ, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Грем каже, що проєкт отримав схвалення Дональда Трампа і має бути ухвалений у липні. Водночас він підтвердив, що проєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення залишається за президентом США.