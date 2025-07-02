Сибига: Украина готова покупать или брать в долг средства ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова покупать или брать в долг средства ПВО, которые являются критически необходимыми в условиях все более интенсивных воздушных ударов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сибига напомнил, что за июнь Россия выпустила по Украине более 330 ракет, в том числе 80 баллистических, и более 5000 БПЛА и 5000 управляемых авиабомб, что подтверждает отсутствие у Кремля каких-либо намерений договариваться о мире, вопреки усилиям США.

Он напомнил также статистику ООН о том, что за последние полгода количество пострадавших среди гражданских украинцев выросло на 37%.

"Такое большое количество БПЛА, бомб и ракет, особенно баллистических, подчеркивает насущную необходимость дальнейшего усиления украинской ПВО. Нам нужно больше перехватчиков и больше систем. И мы также готовы покупать или брать их в аренду", – отметил глава МИД.

Он призвал также к большим инвестициям в украинский ОПК, в том числе дроны-перехватчики и средства ПВО.

"Украина активно работает над разработкой собственных возможностей. Но мы нуждаемся в поддержке сейчас, учитывая масштабы российского террора", – подчеркнул Андрей Сибига.

"Единственный способ заставить Россию закончить войну – это увеличить давление на Москву и усилить Украину... Сейчас не время для слабых решений. Нужно продемонстрировать силу и послать Москве правильные сигналы", – призвал глава МИД.

Заявление Андрея Сибиги появилось на фоне новостей о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Также в ближайшее время ожидается рассмотрение в Конгрессе проекта санкций против РФ, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Грэм говорит, что проект получил одобрение Дональда Трампа и должен быть принят в июле. В то же время он подтвердил, что проект не повлечет за собой обязательных санкций против России – окончательное решение остается за президентом США.